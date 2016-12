Jenna Dewan- Tatum: So heiß ist Sex mit Channing!

Seit 2009 sind Channing Tatum und Jenna Dewan- Tatum verheiratet, im Schlafzimmer geht's bei ihnen aber immer noch sehr heiß her, wie die 36- Jährige jetzt der "Cosmopolitan" verrät. "Ich war schon immer eine sehr sexuelle Person", so die Schauspielerin, die ihren Ehemann 2005 am Set zu "Step Up" kennen- und lieben gelernt hat. "Wir haben auf jeden Fall ein sehr glückliches und gesundes Sexleben."

Channing Tatum und Jenna Dewan-Tatum Foto: APA/EPA/PAUL BUCK

Warum sie und Channing in den Laken so richtig Gas geben, verrät Dewan- Tatum freilich auch. Das liege nämlich daran, dass sowohl sie als auch ihr Ehemann Tänzer seien. "Das verbindet dich mit deinem Körper", erklärt sie. "Dadurch entsteht ganz natürlich eine ursprüngliche, geerdete sexuelle Energie. Man nimmt seinen Körper auf eine gewisse Weise wahr. Channing ist da sehr ähnlich. Er ist da auch sehr im Einklang."

Channing Tatum Foto: APA/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Für sie und Channing sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, erinnert sich die Aktrice an den Moment zurück, als es mit ihrem Ehemann ernst wurde. "Wir hatten uns noch nicht mal geküsst und dann ging er eines Abends mit einigen Tänzern trinken", erzählt sie. "Sein Zimmer war direkt über meinem und plötzlich stand er betrunken und mit einem Sombrero- Hut auf dem Kopf vor meiner Tür und klopfte. Er meinte: 'Ich konnte nicht aufhören, an dich zu denken. Lass' es uns tun! Ich will einfach nur mit dir zusammen sein.' Und seitdem sind wir zusammen."