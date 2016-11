Jen Aniston: "Kein trauriger, kinderloser Mensch"

Schon im Juli ergriff Jennifer Aniston zum ersten Mal das Wort und prangerte die Berichte über ihr Privatleben an. Kurz zuvor wurde erneut spekuliert, ob die 47- Jährige von ihrem Ehemann Justin Theroux schwanger sei. In einem Blogeintrag für die "Huffington Post" antwortete die Schauspielerin: "Um es einmal festzuhalten. Ich bin nicht schwanger. Ich habe es satt."

Jennifer Aniston und Justin Theroux Foto: APA/EPA/NINA PROMMER

Jetzt legt Aniston in einem Interview mit der "Marie Claire" nach. "Meine Ehe wurde bloßgestellt, meine Scheidung wurde bloßgestellt. Das Fehlen eines Partners wurde bloßgestellt, meine Nippel wurden bloßgestellt", setzt sich die Aktrice mit deutlichen Worten gegen unschöne Berichterstattung in den Medien zur Wehr. "Irgendwann dachte ich: Ich habe in diesem Leben und in meiner Karriere viel zu hart gearbeitet, als dass man mich zu einem traurigen, kinderlosen Menschen reduzieren dürfte."

Jennifer Aniston beim "Giffoni Film Festival" in Italien Foto: Viennareport

Im Gegenteil: Sie sei mit Justin Theroux glücklich - auch ohne Kinder. "Ich weiß, dass ich mich komplett wahrgenommen und verehrt von ihm fühle - egal in welchem Zustand. Es gibt nichts an mir, das ich nicht zeigen oder offenbaren möchte", streut Aniston ihrem Mann Rosen. "Und das bringt das Beste in mir hervor, weili ch mich so sehr um ihn sorge. Er ist so ein guter Mensch. Es tut mir weh, auch nur daran zu denken, dass ihn etwas verletzen könnte."