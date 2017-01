Jeff Bridges verewigte sich im Zement

An der Zeremonie zu Ehren des US- Schauspielers, der von seiner Frau Susan Geston begleitet wurde, nahmen Stars wie Sharon Stone und Chris Pine teil. Pine, der mit Bridges in seinem neuen Film "Hell or High Water" spielte, würdigte seinen Kollegen als feste Größe in Hollywood. "Er ist eine Säule. Er ist ein Rückgrat. Er könnte auch eine Majestät sein", sagte Pine. Er zähle sich selbst zu Bridges' zahlreichen Fans.

Jeff Bridges und Gattin Susan Geston Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Foto: Rich Fury/Invision/AP

Jeff Bridges und Sharon Stone Foto: Rich Fury/Invision/AP

Bridges hatte 2010 einen Oscar für seine Darstellung eines alternden Country- Sängers in dem Film "Crazy Heart" gewonnen. Viel Lob erntete er auch für seine Titelrolle in der Komödie "The Big Lebowski" von Ethan und Joel Coen. Für seine Darbietung in "Hell or High Water" wurde er heuer für den Golden Globe nominiert.