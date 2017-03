Jazz Gitti: "Alle sollen wissen, was die aufführt"

Die wiederum äußerte ihren Unmut darüber via Facebook. Und während Lichter zu der Societycausa Prima nicht spricht, brach die Gitti jetzt im "Krone"- Interview ihr Schweigen.

"Leute sollen wissen, was die da aufführt"

Warum platzte ihr der Kragen? "Weil es mich ärgert. Sie hat gesagt, sie macht nichts und dann bekomme ich den RSb- Brief von ihr. Und da habe ich mir gedacht, die Letue sollen wissen, was die da aufführt", erzählte sie uns. Wie die Sache bei Gericht ausgehen wird? "Mein Anwalt hat gesagt, dass das auch eine gemähte Wiese ist." Heißt, sie ahnte wirklich nichts? "Nein. Als der Postler den Brief zugestellt hat, und ich noch gesagt habe, wieso ich so einen Brief bekomme, hat er gesagt: 'Vielleicht hast ja eine Erbschaft gemacht ...'"

Jazz Gitti, Marika Lichter Foto: Viennareport

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung