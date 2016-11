Jasmine Tookes wehrt sich gegen Hautbleich- Vorwurf

Auf Instagram wurde das dunkelhäutige Model von einem Follower gefragt: "Warum siehst du so weiß aus? Hast du deine Haut bleichen lassen?" Gleich Dutzende von weiteren "Fans" stimmten ein: "Das habe ich auch gedacht."

Tookes ließ sich das nicht gefallen und schoss zurück: "Soll das ein Witz sein?? Wer in der Welt macht so was? Zunächst hat das mit der Beleuchtung zu tun. Außerdem bin ich wie jeder Mensch im Sommer dunkler und im Winter etwas weniger."

"Das ist einfach nur crazy. Ich liebe meine Haut mehr als alles andere an meinem Körper."

Jasmine Tookes darf heuer den "Fantasy Bra" präsentieren. Foto: instagram.com

Jasmine Tookes darf heuer den "Fantasy Bra" präsentieren. Foto: Victorias Secret

Jasmine Tookes zeigt den "Bright Night Fantasy Bra", den sie bei der Show tragen wird. Foto: Viennareport