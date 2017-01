Jamie Oliver im Anflug auf Wien

Gemunkelt wurde zuletzt öfters darüber, jetzt sieht es aber tatsächlich so aus, dass die Würfel gefallen sind: Während er in England sechs seiner Lokale schließt (der Brexit lässt grüßen), wird der britische Küchen- Rockstar Jamie Oliver nämlich sein erstes Restaurant auf österreichischem Boden eröffnen. Und es dauert auch gar nicht mehr so lange, bis es endlich losgeht.