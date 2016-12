Jamie Oliver: Beim Kochen den Penis verbrannt

Jamie Oliver hat sich beim Kochen bereits den Penis verbrannt. Der Restaurantbesitzer wird passenderweise auch als "The Naked Chef", also "Der nackte Koch", bezeichnet, weil er auf grundlegende Kochkünste zurückgreift. Vor ein paar Jahren wollte der 41- Jährige seine Frau Jools beeindrucken, indem er ein Festmahl am Valentinstag zauberte. Die süße Geste lief aber nicht nach Plan ab, weil er sein bestes Stück etwas zu heiß werden ließ.