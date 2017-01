Jamie Dornan: "Stehe eigentlich nicht auf SM- Sex"

Jamie Dornan war schon immer "vorurteilsfrei" in Sachen Sex- Experimente. Der 34- Jährige verkörpert in "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" wieder die Rolle des Christian Grey. Er selbst betont, offen in Sachen Sex zu sein und die Vorlieben anderer Menschen nicht zu kritisieren. Dennoch sei die S&M- Welt etwas völlig Neues für ihn gewesen.