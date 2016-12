James Norton: Heißester Anwärter auf den Bond- Job

"Es ist sehr schmeichelnd, aber viele Leute nehmen den Hype zu ernst", erklärte der 31- Jährige. "Ich bin ein riesiger Fan von Daniel Craig. Deshalb hoffe ich, dass er noch ein oder zwei Filme mehr macht. Es wäre eine wichtige Entscheidung für mich, aber im Moment ist es keine, die ich treffen muss."

James Norton Foto: Viennareport

Der Schauspieler gestand außerdem, dass er zunächst besorgt war, den großen Schritt Richtung Hollywood zu machen. "Ich hatte gerade ein Remake von 'Flatliners' gefilmt und hatte Bedenken über Hollywood. Denn ich liebe London. Aber es war eine tolle Erfahrung", verriet der in England geborene Schauspieler, der durch seine Rollen in britischen TV- Sendungen wie "Happy Valley - In einer kleinen Stadt" und "Grantchester" berühmt wurde.

Tatsächlich sieht er viele Gemeinsamkeiten zwischen seinem Alter Ego, dem Pfarrer Sydney aus "Grantchester', und erklärte: "Wir haben beide Theologie in Cambridge studiert. Ich habe wundervolle Erinnerungen daran, wie ich sonntags unglaublich verkatert den Cam entlanggegangen bin. Dann saß ich im Green Man Pub, in dem wir jetzt filmen, und führte theologische Debatten."

Quelle: Bang