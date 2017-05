James Deen warnt: "Kids schauen zu früh Pornos"

In einem Radiointerview bedauert er die Entwicklung, dass jeder kostenlos Pornos online zur Verfügung hat: "Früher haben Kids als Teenager höchstens Mal den 'Playboy' des Vater oder später eine VHS des älteren Bruders gestohlen. Heute sehen sie oft schon mit 11 Jahren oder noch jünger Hardcorefilme, die sie im Internet finden können. Damit können sie einfach noch nicht umgehen."

James Deen und Lindsay Lohan bei einer Szene des Films "The Canyons" (2013) Foto: CapFSD/face to face

Deen glaubt auch, dass die Sexualität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch ständige "Pornos auf Knopfdruck" verdorben wird: "Was sie schauen, ist kein Beispiel dafür, was normaler Sex ist." Seine Karriere deshalb aufgeben will er aber auch nicht.

James Deen und Lindsay Lohan in "The Canyons" Foto: CapFSD/face to face