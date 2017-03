James Blunt: "Wollte mich nicht mehr wiederholen"

Mit Selbstironie und -kritik ist der Brite nicht gerade sparsam - ein Umstand, der ihm weit über seine Fangemeinde hinaus viel Sympathie einbringt. So etwa auch auf Twitter. "Es wäre fad, wenn ich dort ständig schreiben würde: 'Bitte kauft mein Album'. Also blödle ich herum, und das klappt am besten, wenn ich mich selber in die Mangel nehme."

James Blunt im Talk mit Adabei Kálmán Gergely Foto: Starpix/Alexander TUMA

Zu sehen ist Blunt im April bei den Amadeus Music Awards im Volkstheater, im Herbst hat er dann zwei eigene Shows in Wien (31.10.) und Salzburg (1.11.). Warum er sich schon sehr darauf freut? "Ich habe ein paar Freunde hier, also werden die Aftershowpartys sehr lustig. Im Ernst: Es wird großartig, weil sich das österreichische Publikum immer sehr gut um mich gekümmert hat." Das wird es bestimmt auch dieses Mal.

Adabei Kálmán Gergely, Kronen Zeitung