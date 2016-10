Iva Schell zeigte ihre Tochter Viktoria

Tiefenentspannt lag die Kleine in ihrem Wagerl und ließ sich selbst beim lautgesungenen Geburtstagsständchen nicht aus der Ruhe bringen. Im Mamasein angekommen fühlt sich die 38- Jährige derzeit einfach nur großartig, erzählt sie uns. Vergessen sind all die Schicksalschläge, wenn sie in das Gesicht ihrer kleinen Tochter sieht. "Es ist einfach nur schön, wenn ich mit ihr auf der Alm bin!"

Iva Schell und ihre Viktoria Foto: Privat

Klar doch, sind die Nächte auch anstrengend, aber das nehme die Operettensängerin gerne in Kauf: "Schon jetzt kommt da so viel von ihr zurück!" Ihr Mäderl, weiß auch schon, was sie will, so die Neu- Mama: "Viktoria hat einen starken Willen, ist manchmal ein bisschen ungeduldig, aber eingentlich ist sie ein ganz ruhiges Mädchen!"

Marika Lichter feierte ihren Geburtstag. Foto: Karl Schöndorfer

Schell ist derzeit Single, als Alleinerzieherin auch auf die Hilfe ihrer "tollen Familie und lieben Freunden" angewiesen. Den Trennungs- Schock hat Iva überstanden, erzählt sie uns. Am Ende der Schwangerschaft hatte sich herausgestellt, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Kindvater sowie Großcousin ihres verstorbenen Mannes Maximilian (†83), Kari Noé (47) keine Zukunft habe: "Er besucht sie jetzt einfach! Wir sind und bleiben im Kontakt!"