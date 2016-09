Iva Schell vom Vater ihres Kindes sitzen gelassen!

"Er hat sich von mir gegen Ende der Schwangerschaft getrennt", bestätigte die in Kärnten lebende Iva Schell der deutschen Klatschseite "bunte.de. Mit Noé war Schell 2015 zusammengekommen, kurz darauf war sie schwanger. Das Kind kam am 12. September zur Welt. Einen Streit um das Sorgerecht werde es nicht geben, so die Sängerin. "Unsere Tochter wird bei mir leben, ungeachtet dessen werden wir aber ihren Lebensweg gemeinsam begleiten. Unsere Tochter wird in einem wunderbaren, liebevollen und familiären Umfeld aufwachsen."

Iva Schell zeigt das Babybettchen von Töchterchen Viktoria. Foto: facebook.com/Iva-Schell

Sie betonte: "Kari Noé und ich sind sehr, sehr glücklich, dass unsere Tochter Viktoria ein gesundes, zufriedenes Baby ist. Leider hat sich bereits während meiner Schwangerschaft herauskristallisiert, dass seine Gefühle für mich nicht ausreichen würden, um seine zukünftige Lebensvorstellung einem gemeinsamen Familienalltag anzupassen." Trotz der Trennung würden jetzt die Glückshormone überwiegen.