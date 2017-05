Iva Schell: So verlief die geheime Alm- Taufe!

Wie das Management der Sängerin bestätigte, wurde das acht Monate alte Baby in der Kirche St. Nikolaus in Preitenegg von Kaplan Oliver Rothe vom Dom St. Viktor in Xanten getauft. Der Kaplan sei ein alter Freund von Iva Schell und ihrem verstorbenen Mann Maximilian.

Iva Schell und ihre Viktoria Foto: Privat

Drei Taupfpaten für Viktoria

Als Taufpaten fungierten Ingrid Kreuzer, eine Cousine Maximilian Schells, Ivas langjährige Freundin Daniela Gassner und der Bariton Erwin Belakowitsch, ebenfalls ein langjähriger Freund. "Mir ist diese Taufe essentiell, ich möchte meiner Tochter Werte mitgeben, die auch mir entsprechen, das ist meiner Meinung nach in der heutigen Zeit sehr wichtig", erklärte die Schell- Witwe.

Viktoria Katharina Luise Schell erlebte ihre Taufe bestens gelaunt. Foto: Josef Bart

Gebet auf der Alm

Nach der Zeremonie gab es für die rund 60 Gäste ein gemeinsames Mittagessen im Landgasthof "Hanslwirt" in Preitenegg. Viktorias Verwandte väterlicher- und mütterlicherseits erlebten eine sehr harmonische, gemütliche Feier, bei der sich Iva Schell auch bei allen Freunden für die große Unterstützung der letzten Monate bedankte.

Zum Abschluss des Tages wurde im engsten Kreis gemeinsam mit Kaplan Oliver Rothe am Grab von Maximilian Schell auf der Alm noch ein Gebet gesprochen. Der schweizerisch- österreichische Mime starb am 1. Februar 2014 im Alter von 83 Jahren in Innsbruck. Iva war zu diesem Zeitpunkt nur rund ein Jahr mit ihm verheiratet gewesen. Zwei Jahre später wurde sie von Kari Noe, einem Großcousin Schells, schwanger. Die Beziehung zum Kindsvater endete aber bereits kurz nach der Geburt der jetzt getauften Viktoria.

Maximilian und Iva Schell bei der Hochzeit Foto: Reinhard Holl