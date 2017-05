Iva Schell: Geheim- Taufe auf Schells geliebter Alm

Das Kind von Iva und Kari Noé löste in der Mama von Beginn an große Gefühle aus. Schließlich wirkt es auf Außenstehende auch so, als würde der Geist des österreichischen Hollywoodstars Schell (er verstarb 2014) permanent schützend über seiner ehemaligen Partnerin liegen. Die beliebte Sopranistin und er waren über acht Jahre lang liiert.

Iva Schell und ihre Viktoria Foto: Privat

Wer aller bei der Taufe in Kärnten dabei ist, wollten gut informierte Kreise nicht verraten. Sicher ist, dass sich die Zeremonie nur im kleinsten Kreis abspielen wird. So wünscht es sich Iva Schell. Sie will keinen Rummel, sondern ihrer Tochter eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen.

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung