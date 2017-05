Italienische Designerin Laura Biagiotti gestorben

Biagiotti hatte sich am Mittwochabend in ihrem Haus in Guidonia am Rande der Hauptstadt plötzlich unwohl gefühlt und war ins Spital eingeliefert worden.

Laura Biagiotti Foto: AFP

Die gebürtige Römerin wurde in den 1970er- Jahren dank ihrer elegant- femininen Kaschmirkollektionen international bekannt und wird seither auch als "Queen of Cashmere" betitelt. Zudem hatte Biagiotti, die zuletzt einen Weltkonzern führte, zahlreiche Parfüms auf den Markt gebracht.