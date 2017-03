Ist Prinzessin Dianas Ex- Lover Harrys Vater?

Wer ist der Vater von Prinz Harry? Die Frage, ob nicht Prinz Charles, sondern James Hewitt, der ehemalige Reitlehrer von Lady Di der Erzeuger des jüngeren Bruders von Prinz William sein könnte, beschäftigt seit Jahrzehnten die Klatschpresse. Der Grund für diese Spekulationen ist einfach: Angeblich deutet die Ähnlichkeit zwischen Harry und Hewitt darauf hin, dass der 33- Jährige aus einer Affäre zwischen der 1997 verstorbenen Diana und dem heute 58- Jährigen entstanden sein soll.

Aber was sagt der zu den Gerüchten, der am besten über ihren Wahrheitsgehalt Bescheid wissen muss? Im australischen TV antwortete Hewitt jetzt endlich auf die Frage, ob er Prinz Harrys biologischer Vater sei und stellt dort klar: "Nein, bin ich nicht." Zudem sei das hartnäckige Gerücht "vermutlich noch schlimmer für Harry", so Dianas Ex- Lover.

Offiziell lernte die Prinzessin Hewitt 1986 bei einer Party in London kennen. Prinz Harry kam jedoch schon 1984 zur Welt. Dafür, dass sich das Gerücht bereits so lange hält, hat der Ex- Reitlehrer eine einfache Erklärung: "So eine Story verkauft sich einfach gut."

"Ich bereue nichts"

Über die Zeit mit Diana verriet Hewitt laut "Bang Showbiz" zudem: "Das hat sich mit der Zeit so aufgebaut und dann auf einmal kann man nicht genug voneinander kriegen oder den anderen so oft sehen, wie man will." Hewitt und Diana trafen sich regelmäßig auf seiner Farm in Devon, wie er weiter erzählte: "Ich habe gekocht und Diana hat abgewaschen. Nur Dinner, Entspannung und Lachen." Fünf Jahre lang hatte Prinzessin Diana eine Affäre mit Hewitt, der selbst keine Kinder hat und mit seiner verwitweten Mutter immer noch auf der Farm in Devon lebt. An seine Affäre mit Lady Di denkt Hewitt noch heute gern zurück, wie er meinte: "Ich bereue nichts." In fünf Monaten jährt sich der Tod der Prinzessin zum 20. Mal.