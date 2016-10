Ist Prinz Harry mit dieser Serien- Beauty liiert?

Verraten habe den 32- Jährigen seine permanent gute Laune, wie ein Insider jetzt gegenüber dem "Sunday Express" ausplaudert: "Er ist so glücklich wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Romanze ist noch in der Anfangsphase, aber es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass er völlig vernarrt in sie ist."

Prinz Harry und die 35- jährige Schauspielerin sollen sich im Mai bei den Invictus Games in Toronto kennengelernt haben. Dort lebt die in Los Angeles geborene Markle seit einiger Zeit. Seitdem würden sich der Briten- Prinz und die schöne Brünette regelmäßig sehen, so der Insider weiter. "Sie nehmen jede Woche, wie sie kommt und genießen einfach die Gesellschaft des anderen. Man kann schon sagen, dass sie sich sehr gern treffen und die Chemie zwischen den beiden definitiv stimmt."

Prinz Harry Foto: APA/AFP/RHONA WISE

Neben Instagram- Bildern, die belegen, dass die 35- Jährige in den vergangenen Monaten oft in London war, setzt sie sich wie der Prinz auch für wohltätige Zwecke ein. "Harry liebt es, von Meghans humanitärer Arbeit zu hören und findet, dass sie einen großartigen Job macht", sagte der Insider weiter. "Sie ist frech, clever und temperamentvoll und er bewundert einfach ihre Lebenslust."

Auch Harrys Bruder William soll die neue Frau an der Seite von Prinz Harry bereits kennengelernt haben. Der Bekannte erklärte: "William und Kate mochten sie wirklich und sie passten gut zusammen. Meghan ist eine sehr selbstbewusste und intelligente Frau und sie ist vom Adel nicht eingeschüchtert. Das mag Harry an ihr."