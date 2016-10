Ist Kanzler Kern modisch top oder flop?

In Sachen Mode macht Bundeskanzler Christian Kern so schnell keiner was vor. Der 50- Jährige trägt nur Maßanzüge, die sich perfekt an seinen Körper schmiegen. Beim Abschied von GÖD- Vorsitzendem Fritz Neugebauer wagte Kern aber modisch mal etwas ganz Neues.

Unter dem perfekt sitzenden Zwirn samt hellblauem Hemd und dunkelblauer Krawatte lugten nämlich rot- blaue Socken hervor. Ganz schön mutig - oder doch ein echter modischer Hit? Dem Kanzler schien's jedenfalls zu gefallen. Immerhin präsentierte er seinen Farbklecks an den Füßen stolz den Fotografen.

Auch auf Instagram kann man sich übrigens regelmäßig vom Stilgefühl des Kanzlers überzeugen. Ob beim Kicken in der Hofburg, beim Plausch mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, beim Selfies schießen oder beim Besuch in New York: Der Anzug sitzt stets perfekt.