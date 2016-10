Ist das Tom Hanks oder Bill Murray?

Es ist zum Schmunzeln das Rätsel, das derzeit via Twitter und Facebook wie ein Lauffeuer durchs Internet geistert. Ein Mann mit orangefarbenem Hut imitiert ein weinendes Baby. Ist es Tom Hanks? Sieht jedenfalls so aus. Oder doch Bill Murray? Könnte sein!

Tom Hanks Foto: AP

Bill Murray Foto: Owen Sweeney/Invision/AP

Die Auflösung: Es ist tatsächlich Bill Murray. Das verrät eine Britin, die das Bild gepostet hat. Sie hat den "Lost in Translation"- Star vor Jahren in Schottland getroffen und ein Selfie mit sich und ihrem weinenden Sohn geschossen.

Gegenüber der britischen BBC bestätigte Laura DiMichele- Ross, dass sie 2012 das Foto auf einem Golfplatz in Schottland aufgenommen hat. Ihr damals acht Monate alter Sohn habe Bill Murray gesehen und angefangen zu brüllen. Sie habe das Foto dann ein Jahr später auf die Facebook- Seite "Reasons My Son Is Crying" gestellt.