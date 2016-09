Ist Amber Heard pleite und obdachlos?

Vor dem Liebes- Aus von Brangelina beherrschte der Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard die Schlagzeilen - bis sie schließlich im August geschieden wurden. Die sieben Millionen Dollar, die Depp seiner Ex- Frau zahlen musste, spendete diese großzügig. Angeblich um ihr angekratztes Image wieder aufzupolieren, wie böse Zungen behaupteten.

Amber Heard und Johnny Depp Foto: AFP

Doch jetzt packt ein Insider gegenüber dem "OK! Magazine" aus und verrät, dass Heard die Millionen auch gut selbst gebraucht hätte. Denn: "Aktuell ist sie pleite", so die anonyme Quelle zum US- Magazin. Und das sei bei Weitem nicht das einzige Problem der 30- Jährigen. Denn nachdem sie aus der Villa von Johnny Depp ausgezogen ist, habe sie keinen festen Wohnsitz mehr, wird berichtet. Eine seiner Immobilien hat der Hollywoodstar seiner Ex nämlich nicht überlassen müssen.

Amber Heard und Johnny Depp Foto: Joel Ryan/Invision/AP

Depp verweigert Zutritt zum Grundstück

Dennoch sollenb in einem von Depps Häusern noch Heards Habseligkeiten lagern, weiß der Insider weiter zu berichten. An diese komme die Hollywood- Beauty aber nicht heran, da ihr Ex- Gatte ihr den Zutritt zum Grundstück verweigere. Außerdem sei Depp nicht bereit, Heard ihre Sachen per Post oder Umzugswagen zukommen zu lassen.

Amber Heard Foto: Paul A. Hebert/Invision/AP

Bald könnte das Konto von Amber Heard aber wieder gut gefüllt sein. Immerhin dreht die 30- Jährige gerade in London an der Seite von Ben Affleck und Henry Cavill den Superhelden- Film "Justice League". Ist dort die letzte Klappe gefallen, steht die Aktrice dann für "Aquaman" vor der Kamera. Laut Branchenkennern soll dafür eine siebenstellige Summe in Heards Börserl fließen.