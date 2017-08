Isabeli Fontana ist die schärfste Nixe von Venedig

Können die Filmfestspiele von Venedig noch viel schäfer werden? Für den ersten Fast- nackt- Moment des alljährlichen Starauflaufs in der Lagunenstadt hat am Dienstagabend Model Isabeli Fontana gesorgt.

Foto: AFP

Isabeli Fontana schien das Bad im kühlen Nass zu genießen. Foto: AFP

Im Nacktkleid sprang sie ins kühle Nass vor dem Lido und plantschte fröhlich in den Wellen. Da frohlockten freilich auch die wartenden Fotografen. Denn umso nasser der hauchzarte Stoff an den sexy Kurven der 34- Jährigen wurde, desto tiefer auch die Einblicke. Wie gut, dass die Brasilianerin, die unter anderem auch schon für Victoria's Secret über den Laufsteg schweben durfte, für diesen Pressetermin auf allzu viel blickdichte Kleidung verzichtet hat ...

In einem Hauch von Nichts stieg Isabeli Fontana am Lido in die Fluten. Foto: AFP

Die Fotografen drückten bei diesen Ausblick gerne auf den Auslöser. Foto: AFP

Ab Mittwochabend findet sich in Venedig wieder das Who- is- Who aus Hollywood ein. Eröffnungsfilm der 74. Biennale ist "Downsizing" des Regisseurs Alexander Payne mit Matt Damon und Christoph Waltz in den Hauptrollen.

Das sexy Model lief auch schon für Victoria's Secret über den Laufsteg. Foto: AFP