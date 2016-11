Irina Shayk und Bradley Cooper werden Eltern

Am Mittwochabend hat Irina Shayk ihr Mini- Babybäuchlein noch gut unter dem bisschen Stoff, den die 30- Jährige am Victoria's- Secret- Catwalk getragen hat, versteckt. Stimmen die Gerüchte, wird der heißen Russin das bald aber nicht mehr so leicht gelingen.

Irina Shayk Foto: APA/AFP/MARTIN BUREAU

Das "People"- Magazin will nämlich herausgefunden haben, dass die Ronaldo- Ex und Schauspiel- Schnuckel Bradley Cooper seit Kurzem im Babyglück schwelgen. Der erste Nachwuchs soll nämlich unterwegs sein. Wie süß!

Irina Shayk Foto: Viennareport

Offiziell hat das Paar, das seit 2015 liiert ist, die Baby- News noch nicht bestätigt. Gerüchte, dass die beiden eine Familie gründen wollen, gibt es aber schon länger.

Nach der Trennung von Suki Waterhouse kann Bradley Cooper momentan ... Foto: APA/EPA/PAUL BUCK