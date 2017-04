Irina Shayk kurz nach der Geburt superschlank

Megan Fox, Candice Swanepoel, Chrissy Teigen: Unter den Stars scheint es einen heimlichen Wettbewerb darum zu geben, wer nach der Geburt denn am schnellsten wieder seinen makellos schönen und schlanken Body seinen Fans präsentieren kann. So schnell wie möglich sollten die frisch gebackenen Promi- Mamas nämlich wieder in Topform sein und jedes überschüssige Babykilo verloren haben.

Irina Shayk Foto: Viennareport

Die Neueste im Reigen der Super- Mamas: Irina Shayk. Nur wenige Wochen nach der Geburt seiner Tochter Ende März überraschte das Model jetzt seine Fans mit einem Foto auf Instagram, auf dem man sieht, wie es sich im knappen Zweiteiler auf einer Luftmatratze im Pool rekelt. Dazu schrieb die 31- Jährige: "Vor dem Sonnenuntergang. Aktuelle Lage."

Babyspeck sucht man auf diesem Foto vergeblich. Nur bei genauem Hinschauen kann man erkennen, dass der Bauch der Freundin von Hollywood- Hottie Bradley Cooper noch nicht ganz so straff wie üblich ist. Dennoch: Die Fans sind ganz aus dem Häuschen, dass ihr Idol nur kurz nach der Geburt schon wieder top in Form ist. Einfach beneidenswert!

Irina Shayk Foto: Viennareport

Irina Shayk Foto: Viennareport

Irina Shayk Foto: Viennareport