Ireland Baldwin zieht sich nach Kurven- Kritik aus

Die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger gibt zu, lange wegen ihres Körpers Komplexe gehabt zu haben, berichtet "Enterpress News". Doch damit ist für die 21- Jährige jetzt Schluss.

Das Model stellte ein unbearbeitetes Foto von sich auf Instagram, um zu beweisen, dass es genauso aussehe, wie alle anderen Frauen. "Ich lasse meinen Körper nicht schlechtreden, nur weil ich blass oder nicht dürr bin", schreibt sie zu dem Schnappschuss - und weiter: "Ich werde nicht Stunden damit verbringen, meine Authentizität wegzuretuschieren. Ich werde mich nicht selbst dafür bestrafen, weil ich nicht wie alle anderen ausschaue. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich mich verunstaltet habe wegen meiner Tattoos."

Nicht immer falle es ihr leicht, diese Kritik nicht ernst zu nehmen, so Baldwin. "An den meisten Tagen bin ich gehemmt, aber heute liebe ich jede Kurve und Ecke. Der eigene Körper sollte mit der Würde und dem Respekt behandelt werden, den er verdient." Ihr Ziel habe sie immer vor Augen: "Ich bin ständig auf der Reise, damit ich ein besseres Ich finde, und ich werde auch weiterhin hart daran arbeiten, um mich selbst stolz zu machen. Heute hoffe ich, dass jeder stolz darauf ist, wer er ist und erkennt, was man erreichen kann."