Ireland Baldwin: Heißer Strip à la Kim Basinger

Der heiße Strip, den Kim Basinger im Erotik- Thriller "9 1/2 Wochen" hinlegte, ist mittlerweile legendär.

Und wie es scheint, kommt die Tochter ganz nach der Mama. Denn jetzt eiferte Ireland Baldwin ihrer berühmten Mutter nach - und ließ für ein Fensterl des "LOVE"- Adventkalenders die Hüllen fallen.

Ireland Baldwin ließ für den "LOVE"-Adventkalender die Hüllen fallen. Foto: YouTube.com

Zum Madonna- Hit "Cherish" öffnet die 21- jährige Model- Schönheit zuerst einen Trenchcoat, unter dem sich nur noch ein Bikini befindet. Dann rekelt sich die Tochter von Basinger und Alec Baldwin voller Hingabe am Strand und in den Wellen, bis sie sich zuletzt auch noch des Bikni- Oberteils entledigt. Ob Ireland in Sachen sexy Entkleiden von Mama Tipps bekommen hat?

Ireland Baldwin ist übrigens nicht die einzige Promi- Lady, die sich in den letzten Tagen für den wohl heißesten Adventkalender in Pose geworfen hat. Irina Shayk etwa heizte wie einst Demi Moore in "Ghost - Nachricht für Sam" beim Töpfern ein, ...

... Rita Ora machte auf Mädel vom Land und hüpfte in sexy Dirndl und Lederhosen gleich dreifach durch den Clip, ...

... während Kendall Jenner mit Schnürstiefeln und wenig Stoff am Körper ihren Fans einheizte.