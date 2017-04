Ireland Baldwin: "Bin 1,80 und habe Cellulite"

In einem Video, das Ireland Baldwin jetzt auf Instagram veröffentlicht hat, ist die 21- Jährige nur mit einem knappen weißen Höschen und einem schwarzen BH bekleidet. In Dauerschleife - es handelt sich um ein sogenanntes Boomerang- Video - wackelt sie mit ihren nicht bedeckten Pobacken.

"Ich habe Cellulite. Ich bin nicht gerade zierlich"

Zu dem Video veröffentlichte das Model ein Schreiben, in dem sie über ihr Leben und ihren Körper reflektiert und damit anderen Frauen Mut machen will.

Ireland Baldwin Foto: face to face

Sie schreibt selbstkritisch: "Manchmal verfange ich mich in Meinungen anderer und das zieht mich richtig runter. Ich bin schneeweiß. Ich werde kaum braun. Ich habe Cellulite. Ich bin nicht gerade zierlich. Ich bin etwa 1,80 Meter groß." Dann beschreibt sie, wie es ihr mit ihrem Gewicht geht. "Ich nehme zwar relativ schnell ab, wenn ich aber nur einen Bagel esse, hab ich das Gewicht schon wieder drauf. Ich habe Körbchengröße 80E und einen Hintern. Meine Innenschenkel sind fett. Und auch die Außenschenkel." Sie sei Size Doppelzero gewesen und dann wieder eine Größe 38. Sie habe gefressen und gehungert.

Ireland Baldwin sorgt mit einer Lederjacke zum Spitzenkleid für einen Stilbruch. Foto: MediaPunch/face to face

"Aktzeptiere mich, so wie ich bin"

Die Zeit der Selbstzweifel sei für sie jetzt aber vorbei. "Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Klar, könnte ich härter arbeiten. Wir alle könnten das. Aber bevor wir irgendetwas machen, müssen wir lernen, uns selbst zu lieben", findet das Starlet. Sie fühle sich jetzt glücklich und stark genug, an sich zu arbeiten. Dabei will sie sich aber nicht mehr selbst gefährden: "Ich presse mich nicht aus. Ich hungere nicht und bin auch nicht besessen von jedem Zentimeter meines Körpers", so Baldwin. Ihren Usern gibt sie mit, dass es Zeit sei, den eigenen Körper zu lieben und auf ihn zu achten. Eine schöne Botschaft ...