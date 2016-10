Das gab's im Leben von Kim Kardashian noch nie! Die "Keeping Up With The Kardashians"- Darstellerin, die in der Vergangenheit alles in ihrem Leben mit ihren Fans auf Instagram, Twitter und Co. geteilt hat, hat sich nach dem brutalen Überfall in Paris völlig zurückgezogen. Mehr als drei Wochen ist es her, dass maskierte Männer in das Pariser Luxus- Apartment der 36- Jährigen eindrangen, Kim mit einer Waffe bedrohten, sie fesselten und ihr Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro raubten.

Das traumatische Erlebnis hat das Leben der Reality- TV- Queen völlig auf den Kopf gestellt. Sie sei "traumatisiert", so ihre Schwester Khloe unlängst in einem Interview, verschanze sich in ihrer Villa in Los Angeles. In diese lässt sie jetzt sogar einen Panikraum um 100.000 Euro einbauen, um wieder das Gefühl von Sicherheit zu erhalten.

Instagram- Abstinenz bringt Kim 1,6 Mio. Follower

Und auch auf ihrem Instagram- Profil herrscht seit dem Raub Anfang Oktober Stillstand. Das letzte Posting stammt vom Tag des Überfalls, zeigt Kim in einem Outfit, das sie zur Fashion Week in Paris getragen hat.

Dem Zulauf an Instagram- Fans tut Kims Social- Media- Abstinenz jedoch keinen Abbruch. Unglaublich, aber wahr: 1,6 Millionen Follower mehr kann die Bilderseite der Kurven- Queen seit dem Überfall in Paris verbuchen. Von 84,2 Millionen Followern Anfang Oktober ist die Zahl auf unglaubliche 85,8 Millionen gestiegen. Und sie alle warten gespannt darauf, wann Kim Kardashian ihr fulminantes Comeback feiern wird.

Doch wann wird es endlich so weit sein? Ein Freund der Kardashians plauderte jetzt gegenüber dem "People"- Magazin aus, dass die 36- Jährige nur langsam auf dem Weg der Besserung sei. "Sie versucht immer noch, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie hat immer noch keine Pläne für berufliche Auftritte, aber sie blickt mittlerweile wieder positiver auf ihr Leben. Sie hat sich seit dem Raub endlich wieder etwas beruhigt."

