Im Kampf um ihre Kinder sind die Stars gnadenlos

Friedlich geht es in den Familiengerichten Hollywoods derzeit nicht zu. Angelina Jolie will nach der Scheidung von Brad Pitt das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder. Pitt soll kein Mitspracherecht im künftigen Leben der bunten Rasselbande mehr haben. Üblicherweise wird so einem Wunsch nach kalifornischem Recht nur stattgegeben, wenn vom Ex- Partner eine grobe Verfehlung vorliegt.

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Jolie hat gleich bei der Einreichung der Scheidung dafür gesorgt, dass ihrem langjährigen Gefährten so ein Makel anhängt. So wurden Medien Informationen über einen Zwischenfall während eines Fluges zugespielt, wonach Pitt gegenüber Adoptivsohn Maddox handgreiflich geworden sein soll. Sogar das FBI ermittelte in der Folge, sprach den Hollywoodstar aber "frei". Pitt schickte sich selbst zudem in Therapie, weil Jolie ihm ja auch Alkohol und Drogen zur Last legte.

Brad Pitt mit seinen Söhnen Pax, Shiloh und Maddox Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Nicht weniger schmutzig versucht Arpad Busson das Sorgerecht für Luna, die gemeinsame Tochter mit Uma Thurman zu erlangen. In einer Verhandlung bezeichnete der Milliardär Thurman mehrmals als psychisch krank und warf ihr vor, schwer medikamenten- und alkoholabhängig zu sein. Angeblich behandle sie ihre psychischen Probleme mit jeder Menge Psychopharmaka in Kombination mit Alkohol.

Uma Thurman mit Tochter Luna Foto: Viennareport

Außerdem berichtet er, Thurman sei ohne fremde Hilfe bei der Kindererziehung völlig überfordert: "Sie hatte allein 2016 schon so viele Nannys, dass ich mir die Namen gar nicht merken kann."

Robin Thicke Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Sänger Robin Thicke soll seinen Sohn Julian misshandelt haben. Das erklärte seine Ex- Frau Paula Patton vor Gericht. Sie hatte ein Notfallgesuch eingereicht, dass der Sänger den Sechsjährigen künftig nur noch unter Aufsicht sehen darf. Außerdem soll er einen Drogentest machen. Begründung: Der Bub habe Lehrern gegenüber geklagt, von seinem Vater geschlagen zu werden. Thicke gab dies auch zu, meinte aber, nichts falsch gemacht zu haben: "In sehr seltenen Fällen und als wirklich letzten Ausweg benutze ich leichte Prügel. Aber das entspricht dem Gesetz - eine offene Hand am Hintern. Das ist die disziplinarische Maßnahme, auf die Paula und ich uns während unserer Ehe geeinigt haben."

Robin Thicke und Sohn Julian Foto: Viennareport

Nachdem Patton bei einer weiteren Verhandlung auch noch erklärte, Thicke hätte auch sie früher misshandelt und außerdem betrogen, wurde dem Star kurzfristig ein Annährungsverbot an seine Ex sowie an sein Kind erteilt. Zurückschlagen wollte er mit Beweisen, dass Patton "seelischen Missbrauch" an dem Sohn begangen hätte.