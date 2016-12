Ihre Filme spülten 1,15 Mrd.  in die Kinokassen

Der Erfolg ist dabei primär dem Disney- Werk "Captain America: Civil War" zuzurechnen. So lag dieses mit Ticketeinnahmen von 1,15 Mrd. US- Dollar (1,10 Mrd. Euro) heuer weltweit an der Spitze der kommerziell erfolgreichsten Filme.

Entsprechend finden sich mit Chris Evans und Robert Downey junior auch zwei Co- Stars von Johansson auf Platz 2 und 3 der Statistik. Dahinter folgt die australische Schauspielerin Margot Robbie, deren Streifen "Suicide Squad" und "The Legend of Tarzan" mit Christoph Waltz insgesamt 1,1 Mrd. US- Dollar (1,05 Mrd. Euro) einspielten.