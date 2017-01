Igitt! Tarantel, Penis und Anus für Marc und Hanka

Voller Spielfreunde kommen Hanka und Marc ins "Dschungel- Casino". Daniel Hartwich empfängt die beiden vernügt: "Wir sagen: Herzlich Willkommen in eurem 'Dschungel- Casino'." Hanka: "Sieht doch nach Spaß aus, oder?" Marc: "Das kann nicht nur Spaß sein." Sonja Zietlow: "Spaß für uns auf jeden Fall. Wir haben drei Stationen: Roulette, Black Jack und den Einarmiger Banditen."

Marc und Hanka bei der Dschungelprüfung Foto: RTL

Dschungelspezialität Straußen- Anus

Als erstes Essen wird ein Straußen- Anus serviert. Marc: "Oh! Ich esse sowas niemals." Hanka: "Ich würde es essen." Marc: "Niemals in meinem Leben." Im Roulette erspielen sich die beiden vier Stück Anus. Marc überwindet seine Ängste, nimmt sich ein Teil des Straußen- Anus und beißt rein. Hanka nimmt sich auch ein Stück und versucht, den Anus runter zu schlingen. Beide kauen und Marc schluckt ein Stück runter. Doch Hanka trägt die Hauptlast und sie haut rein. Doch dann lässt Hankas Appetit nach. Marc: "Schaffst du es nicht?" Die TV- Maklerin muss würgen: "Boah!" Und sie schafft es nicht und spuckt den zerkauten Straußen- Anus zurück auf den Teller. Hanka: "Das Mittelstück geht, aber das Endstück ist schlimm." Ergebnis: kein Stern!

Hanka hat bei der Dschungelprüfung schwer zu schlucken. Foto: RTL

Dschungelspezialität zwei Krokodil- Penisse

Hanka: "Ich werde es probieren." Sonja Zietlow: "Das sind zwei Krokodil- Penisse, unterteilt in sechs Teile. Und je nachdem, wie viel ihr auf welche Farbe setzt, so viele Teile müssen dann gegessen werden." Beide setzten die 3 auf rot und die 1 auf schwarz. Das Roulette dreht sich und es kommt Rot - und sie müssen die Krokodil- Penisse komplett essen. Sonja Zietlow: "Ihr habe zwei Minuten Zeit, um den ganzen Teller leer zu essen." Beide hauen rein und beißen herzhaft zu. Hanka: "Nicht so schlecht." Und zu Marc: "Ich mache das nur für unser Team. Nur für unsere Mannschaft." Und weiter: "Ich glaube, ich halte es nicht aus." Hanka würgt: "Bäh! Ähh…" Und sie spuckt aus. Der Krokodil- Penis ist zu viel. Hanka: "Sorry… es geht nicht mehr." Und weiter: "Ich hätte immer gedacht, ich schaffe es. Der erste Bissen geht immer, aber wenn man weiter isst ..." Ergebnis: kein Stern!

Nicht alles kriegt Hanka runter. Foto: RTL

Getränk: Fischaugenpresse

Die Stars müssen an der Fischaugenpresse Fischaugen ausquetschen. Der Saft muss anschließend getrunken werden. Da die Stars beim Black Jack gewonnen haben, müssen sie nur ein kleines Glas füllen und trinken. Erst wenn die Markierung auf dem jeweiligen Glas erreicht ist, dürfen sie trinken. Pro Getränk gibt es einen Stern. Hanka angewidert: "Ohhh! Ihhh! Nee, Kinder!" Marc: "Nimm die großen Augen. Alles gut. Ich denke, wir schaffen das. Hanka und Marc beginnen. Hanka: "Es ist so widerlich." Die TV- Maklerin beißt sich durch und spuckt aus. Auch Marc beißt immer weiter in die Fischaugen. Hanka: "Oh, nein! Wie sieht das denn aus? Ahhh!" Hanka gelingt es nicht, ein Auge aufzuknacken. Hanka: "… was da rauskommt." Sie schließt die Augen bei der Arbeit und gibt schließlich auf. Marc beißt sich aber weiter durch die Fischaugen. Hanka: "Ich esse Pimmel und Arschloch, aber Augen…?!" Marc füllt dagegen tapfer das Glas und trinkt es aus! Ergebnis: der erste Stern!

Igitt, igitt! Foto: RTL

Tarantel, Ziegen- Vagina und Hirsch- Penis

Hanka zieht am Arm des einarmigen Banditen und es werden eine gebackene Tarantel, eine Motte und ein Hirsch- Penis angezeigt. Die Spezialitäten kommen aus dem Banditen. Hanka: "Ahh! Seid ihr verrückt?" Hanka haut rein, isst die Motte. Dann nimmt sie sich die Tarantel vor. Sie kaut, doch sie muss passen. Hanka: "Niemand auf der Welt kann das essen." Marc: "Es ist Hähnchen..." Doch Hanka gibt auf.

Hanka muss eine Tarantel essen. Foto: RTL

Marc zieht am Arm und bekommt eine Stabheuschrecke und eine Ziegen- Vagina. Marc: "Ich esse das nicht. Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht essen möchte und das gehört dazu." Hanka ist wieder an der Reihe. Sie zieht am Arm und es kommen drei Kakerlaken. Dann kommen lebende Kakerlaken aus dem Banditen. Hanka muss fünf essen. Hanka: "Da muss ich passen. Warum stinken die immer so?" Insgesamt erspielen Hanka und Marc bei der Dschungelprüfung "Dschungel- Casino" einen Stern.

