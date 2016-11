Iggy Azalea: "Ich habe die beste Vagina der Welt!"

Das Publikum in Sydney musste an diesem Abend miterleben, dass der normal so frechen Blondine erstmals die Worte fehlten. "Ich wusste nicht, dass jeder so witzige Reden halten würde, und ich habe nichts vorbereitet. Dummerweise", gestand sie.

Iggy Azalea Foto: Viennareport

Doch lang blieb sie nicht g'schamig, hielt ihre Dankesrede einfach auf ihr Geschlechtsorgan. "Danke, 'GQ', für diesen Award. Ich habe in den letzten paar Jahren viele Preise gewonnen, aber dieser bedeutet mir am allermeisten, weil ich endlich sagen kann, dass ich eine Vagina habe, die Awards gewinnt", witzelte sie. Diese Erkenntnis sei einfach "wundervoll": "Ich habe die beste Vagina der Welt. Wie sagst du Nein dazu ... Du machst es einfach nicht."

Iggy Azalea Foto: Viennareport

Als "Man of the Year" wurde "Thor"- Star Chris Hemsworth ausgezeichnet. Dieser hielt seine Rede ein wenig moderater und verkündete: "Danke an all die großartigen Männer da draußen, die mich inspiriert haben. Und danke an meine Frau und an all die großartigen Frauen in der Welt, die uns erst wirklich zu den Männern machen, die wir sind."

Chris Hemsworth Foto: AP