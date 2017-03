"Ich weiß, wer in Hollywood noch HIV- positiv ist"

Seit seinem öffentlichen HIV- Outing vor fast eineinhalb Jahren geht Charlie Sheen ganz offen mit seiner Erkrankung um. In einem Interview mit dem US- Radiosender KIIS1065 wurde der Schauspieler daher jetzt gefragt, ob es noch mehr Menschen in Hollywood gebe, die wie er am HI- Virus erkrankt seien, aber sich nicht trauen, es zuzugeben. "Ich weiß, wer sie sind", so die ehrliche Antwort des 51- Jährigen.

Charlie Sheen Foto: AP

Vor seinem Wissen müsse jedoch keiner Angst haben, so der ehemalige Star der Hitserie "Two And A Half Men", der selbst vor seinem Geständnis erpresst wurde, weiter. Denn er verspricht: "Ich werde das mit ins Grab nehmen."

Party mit Lindsay Lohan

Ein paar Details aus seinem durchaus bewegten Leben plauderte der Star dann aber doch noch aus. Etwa, dass Lindsay Lohan wohl etwas verkatert ans Set seiner Serie "Anger Management", in der sie einen Cameo- Auftritt hatte, gekommen sei. "Wir hatten da diesen Mülleimer am Set, den die Crew fortan Lindsay nannte, weil sie reinkotzte."

Charlie Sheen Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Am gleichen Abend habe Lohan dann aber fest weitergefeiert - diesmal gemeinsam mit Charlie Sheen, wie er weiter erzählt. Und auch da soll reichlich Alkohol geflossen sein, lacht der Schauspieler: "Entweder hab ich sie unter den Tisch getrunken oder sie mich. Alles, an das ich mich erinnern kann, ist, dass sie mich ins Bett brachte und sagte: 'Schlaf gut, süßer Prinz'." Mehr sei allerdings nicht passiert, beteuert Sheen ...