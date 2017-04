Ice- T: So ist der Sex mit seiner Popo- Coco

"Statt nice bekommst du ice", das habe er seiner Coco Austin zugeraunt, als er die kurvige Blondine bei einem Videodreh kennengelernt habe, verrät Ice- T seinen Anmachspruch, der auch noch Wirkung hatte. Denn der brachte das Eis zwischen dem Rapper und dem Model zum Schmelzen, 2002 traten sie schließlich vor den Altar.

Ice-T mit Coco Austin Foto: Viennareport

Seitdem gehören Ice- T und Coco Austin zu den schillernsten Pärchen, die Hollywood zu bieten hat - und sind nach 15 Jahren Ehe noch immer richtig scharf aufeinander. Das plaudert der 59- Jährige jetzt im Interview mit dem "GQ" aus - und hält sich mit intimen Details aus dem ehelichen Schlafzimmer alles andere als zurück.

Denn statt normalem Sex gebe es bei ihm und seiner Popo- Coco Dschungel- Sex. Und für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, liefert der Rap- Star auch noch eine detaillierte Erklärung dazu ab: "Es gibt bei uns normalen Sex und Dschungel- Sex. Du kannst dich einfach nur auf sie drauflegen und das war's - das ist Sex. Dschungel- Sex heißt: Du weißt, was euch anmacht und steigerst dich weiter rein."

Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt, so Ice- T weiter: "Du baust das Vorspiel aus. Wenn dein Mädchen will, dass du dich einölst und Schlittschuhe anziehst, dann ölst du dich gefälltigst ein und ziehst Schlittschuhe an. Wenn du gewillt bist, dich mit den Vorlieben deines Partners vertraut zu machen, hebst du den Sex auf ein anderes Level." Ob er für den Matratzensport tatsächlich regelmäßig seine Eislaufschuhe auspacken muss oder nicht, das behält Ice- T aber dann doch für sich. Dass ihm und seiner Coco im Schlafzimmer aber sicherlich nicht fad wird, davon hat uns der Rapper mit diesem Interview eindeutig überzeugt.