Iain Armitage spielt den jungen Sheldon Cooper

Oft hat Sheldon Cooper in der Erfolgs- Sitcom "Big Bang Theory" über seine komplizierte Kindheit in Texas geklagt - jetzt will der Sender CBS die Geschichte der Hauptfigur in einer eigenen TV- Serie erzählen. CBS kündigte das Spin- off "Young Sheldon" am Montag an. Darin erzählt Darsteller Jim Parsons als erwachsener Sheldon aus seinem Leben als Neunjähriger.