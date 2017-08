"I Am From Austria" zum fulminanten Finale

Am Freitag um 16 Uhr wurde das Linzer "Krone"- Fest 2017 bei perfektem Wetter eröffnet. Die Innkreis Buam traten auf der "Radio OÖ"- Schlagerbühne auf. Vona eröffnete eine Stunde später die "Sparkassen" Hauptbühne mit seinem Auftritt. Auch krone.tv war natürlich für Sie vor Ort.

Video - Super Stimmung beim Linzer "Krone"- Fest:

Video - Cro ging ohne Maske ins Freibad:

Foto: Markus Wenzel

Michael Patrick Kelly Foto: Klemens Fellner

Foto: Jack Haijes

Um 19.30 Uhr gab es dann das erste Highlight: Michael Patrick Kelly begeisterte das Publikum am Linzer Hauptplatz und nahm auch gleich ein Bad in der Menge. Die Paldauer heizten den Volksmusikfans auf der Schlagerbühne ein, während die Jungen Cro zujubelten.

Cro Foto: Markus Wenzel

Foto: Markus Wenzel

Julia Buchner Foto: Horst Einoeder

Am Samstag ging es schon um 11.30 Uhr weiter. Die Edlseer begrüßten die ersten Gäste zum "Krone"- Frühschoppen und verabschiedeten die letzten Partygäste vom Freitag. Die Hauptbühne wurde um 15 Uhr von den YouTube- Stars Krappi & KSFreak eröffnet. Danach heizte Leo Aberer dem Publikum bei etwas kühlerem Wetter als am Vortag ordentlich ein. Auch Kabarettfans kamen auf ihre Rechnung: Um 20 Uhr trat Gerold Rudle auf der AK- Kulturbühne auf.

Namika Foto: Klemens Fellner

Gerold Rudle war der Höhepunkt auf der AK-Kulturbühne. Foto: Harald Dostal

Auch ein paar Regentropfen konnten die Linzer nicht vom Feiern abhalten. Foto: Markus Wenzel

Den krönenden Abschluss machte aber Austropop- Legende Rainhard Fendrich. Mit seinen Hits wie "Es lebe der Sport!", "Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen?" und natürlich der inoffiziellen Bundeshymne "I Am From Austria" brachte er das Publikum so richtig in Stimmung! Für die Partytiger sorgte anschließend Rene Rodrigezz noch in der DJ- Area.

Foto: Markus Wenzel

Foto: Markus Wenzel

Foto: Klemens Fellner

Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freuen uns schon auf das nächste "Krone"- Fest!