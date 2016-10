Hugh Hefner witzelt über Gerüchte um seinen Tod

"Er sieht superkrank aus, so als würde er nur noch 40 Kilo wiegen", plauderte ein Insider Ende letzter Woche gegenüber der "New York Post" aus. "Sein Umfeld versucht, das totzuschweigen. Man muss sogar eine vertrauliche Vereinbarung unterschreiben, wenn man ihn sehen will".

Hugh Hefner mit Playmate Karissa Shannon und Ehefrau Crystal Harris Foto: EPA

Angeblich sei am Freitag sogar die Polizei bei Hef gewesen sein, weil man vermutete, der Unternehmer sei gestorben, berichteten US- Medien am Wochenende. Hefners Angestellte hätten aber versichert, dass es ihm gut gehe. Sogar der "Playboy"- Gründer rief persönlich bei den Beamten an, um zu beweisen, dass er noch am Leben sei.

Hugh Hefner Foto: AP

Hefner selbst nahm die Gerüchte um seinen angeblich so schlechten Gesundheitszustand mit Humor und twitterte: "Ich wünschte, die Boulevardpresse hätte mich ein bisschen früher in der Woche darüber informiert, dass ich krank bin. Dann hätte ich vielleicht meine Wochenendpläne gestrichen."

Sein Sprecher betonte, dass der 90- Jährige lediglich an Rückenschmerzen leide: "Aber für seine 90 Jahre genießt er sein Leben und ist immer noch in die alltäglichen Verlags- Aufgaben des Magazins involviert."

Infobox Hugh Hefner wiegt nur noch 40 Kilo