"Honey": Wilde Prügelei nach Dschungel- Aus

Das ganze Drama nahm seinen Lauf, als die beiden für ein Foto posieren wollten. Nico schildert die sich plötzlich wild überschlagenden Ereignisse gegenüber der "Bild"- Zeitung: "Ich wollte vor dem Hotel ein Selfie mit 'Honey' machen, rückte an ihn ran. Doch 'Honey' drückte und klatschte mich mit der flachen Hand im Gesicht weg. Ich bin fast gestürzt und war völlig geschockt, zu welcher Brutalität er fähig ist. Ich war kurz davor, ihm auch eine zu klatschen, aber das ist nicht meine Art. Für den Vorfall habe ich Zeugen."

Der Ex- Dschungel- Kandidat soll gemeint haben: "Wir sind beide Alphatiere, aber du musst dich mir ab jetzt unterordnen!" "Honey" selbst spielt den Vorfall jedoch herunter: "Nico ist sehr emotional und er hat im Moment wohl zu wenig Aufmerksamkeit. Das vor dem Hotel war doch ein Gerangel unter Jungs. Ich habe ihm keine Gewalt angetan. Ich bin sicher, der wird sich wieder beruhigen."

Doch zumindest im Moment sieht es nicht so aus, als wäre diese Freundschaft noch zu retten. "Ich erkenne jetzt 'Honeys' wahres Gesicht und seinen miesen Charakter. Ich bin mehr als enttäuscht von ihm", klagt Nico laut "Bang Showbiz" sein Leid. Und weiter: "Die Leute haben recht, er ist ein Egoist, der andere Menschen nur benutzt. Ich habe 'Honey' hier die Stange gehalten und ihn vor seinen Hatern verteidigt und er drückt mir dafür eine rein. 'Honey' ist für mich Geschichte, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben." Scheint ganz so, als habe es sich "Honey" gründlich mit seinem Kumpel verscherzt ...

