"Honey" stänkert gegen Hanka: "Sie ist unehrlich"

"Honey" und Hanka werden in diesem Dschungelleben wohl keine Freunde mehr. Spätestens seitdem das Model am Sonntag die Dschungelprüfung verweigert und damit die Camper um ihre Sterne gebracht hat, herrscht Eiszeit zwischen ihm und der TV- Maklerin. Am Montag holt "Honey" zum Gegenschlag aus und zieht ordentlich über seine Konkurrentin her. Was führt er im Schilde?