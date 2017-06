Hollywoodstar Jude Law: Party und Theater in Wien

Jene, die ihn um ein Autogramm, oder ein Selfie baten, gingen übrigens nicht leer aus. Und auch in Martin Hos "Club X" ließ er sich nach der Premiere im Theater mit dem Hausherrn ablichten.

Party im "Club X": Law & Martin Ho Foto: leisure.at

Damit nicht genug: Law hat noch viel vor. So ist am Samstag auch ein Partyabstecher in die Pratersauna geplant.

Jude Law (von hinten) in der Wiener Innenstadt Foto: Starpix/A. Tuma/SPY

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung