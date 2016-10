Hollywoodstar Josh Brolin flitterte in Österreich

"Der schönste Tag in meinem Leben", schrieb Model Kathryn Boyd Ende September zu einem Schnappschuss von ihrer Hochzeit mit Hollywoodstar Josh Brolin. Kurz darauf hoben die beiden Turteltäubchen in ihren Honeymoon ab - und haben sich dafür eine ganz besondere Destination ausgesucht. Geflittert wurde nämlich in Österreich. Das beweisen zahlreiche Fotos und Videos, die Brolin auf seiner Instagram- Seite postete.

Da spazierte seine frisch angetraute Ehefrau etwa über die Bäckerstraße vorbei am Café Engländer:

oder wagte in den Gässchen der Wiener Altstadt ein Tänzchen:

Und freilich durfte ein Selfie mit dem Stephansdom nicht fehlen:

Aber nicht nur in Wien machten Brolin und Boyd in ihrem Honeymoon Halt. Nach der Hauptstadt ging's mit dem Auto weiter, um den Rest der Alpenrepublik zu erkunden. Erster Halt: Dürnstein in der Wachau:

Fasziniert schreibt das Model dazu: "Irgendwo im Nirgendwo." Und weiter: "Wir stehen in den Ruinen eines Schlosses voll mit bogenförmigen Rapunzel- Fenstern und einem echten Kerker - einem KERKER!"

Aber auch Salzburg schien den frisch Verheirateten zu gefallen. Am Domplatz wurde jedenfalls mal kräftig geknutscht:

Und weil Brolin und Boyd ihren Flug in München verpassten, musste abschließend noch ein kurzer Abstecher nach Innsbruck drin sein:

Der Hollywoodstar und seine Liebste sind übrigens noch lange nicht fertig mit Flittern: Nach ihrem Trip durch Österreich jetteten die beiden weiter nach Florenz. Wie romantisch...

Infobox Josh Brolin hat zum dritten Mal geheiratet