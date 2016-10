Hollywood- Traumpaare: Bitte nicht trennen!

Der "Brangelexit" hat uns alle eiskalt erwischt. Die Unzertrennlichen! Die multiplen Vorzeige- Eltern! Brad Pitt und Angelina Jolie, zwei schöne Hollywoodgestalten, die zur Marke Brangelina zusammengewachsen sind - aus und vorbei. Vom ehemaligen Traumpaar mit seinen sechs Kindern und den zwölf Wohnsitzen bleiben nur die schmutzigen Geschichten, mit denen sie sich jetzt bewerfen.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Dabei braucht doch die Öffentlichkeit solche positiven Identifikationsfiguren gerade in beziehungsunsicheren Zeiten wie den unseren. Zumindest versichern das die Psychologen. Die drängende Frage lautet daher: Gibt es noch mehr Paare, bei denen die sichtbare Liebe nur mehr Fassade ist? Bleiben uns wenigstens die anderen Doppel- Lieblinge noch eine Weile erhalten?

Angelina Jolie hat die Scheidung von Brad Pitt eingereicht. Foto: EPA

In den Wachsfigurenkabinetten der großen Städte werden jetzt bereits die Brads und die Angelinas auseinandergestellt - fürs Erste natürlich eine Gelegenheit für neue Selfies der Besucher. Aber der Thron des idealen Paares muss bald neu besetzt werden.

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: Viennareport

Zum Glück gibt es dafür Kandidaten und -innen, die sich hoffentlich ihrer Verantwortung bewusst sind. Denn wir, die enttäuschten Zuschauer, flehen nachdrücklich: Bitte trennt euch nicht!

Amal und George Clooney

Die romantische Hochzeit der Top- Anwältin und des Leinwand- Beaus liegt auch schon zwei Jahre zurück. Jetzt hoffen alle, dass Amal und George noch Kinder bekommen. Es müssen ja nicht gleich sechs sein.

George Clooney hält seine Frau Amal im Arm, die ein Kleid von Atelier Versace gewählt hat. Foto: AFP

Jennifer Aniston und Justin Theroux

Jen lernte ihren Justin auf dem Filmset kennen, aber das ist ja nicht unbedingt per se ein schlechtes Omen. Immerhin sagten die beiden Mimen 2015 "Ja!" zueinander.

Jennifer Aniston und Justin Theroux Foto: MARK RALSTON/AFP/picturedesk.com

David und Victoria Beckham

Trennungsgerüchte wirbeln ständig durchs Netz, aber das Ex- Spice- Girl und der Kicker- Pensionist haben es bis jetzt auf 17 Ehejahre gebracht. Inklusive vier Kids.

David und Victoria Beckham Foto: Viennareport

Cindy Crawford und Rande Gerber

"Eine Ehe ist harte Arbeit", weiß die Top- Beauty Cindy, die vor 18 Jahren mit dem Unternehmer Gerber die Ringe tauschte. "Das Extra an Arbeit lohnt sich."

Kaia Gerber mit ihrem Bruder Presley, Papa Rande Gerber und Mama Cindy Crawford Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Alberto E. Rodriguez

Kurt Russell und Goldie Hawn

Er besitzt auch ein Weingut! Und er liebt die Fliegerei. "Aber ich trinke nie, wenn ich fliege", beteuert Russell. Mit Aktrice Goldie Hawn ist er seit 32 Jahren zusammen - ohne Trauschein.

Goldie Hawn und Kurt Russell Foto: AFP

Charlene und Fürst Albert

Sie wurde schon oft schlechtgeredet, die Ehe der Ex- Schwimmerin mit der kühlen Ausstrahlung und dem Fürsten von Monaco. Nun werden die Zwillinge der beiden im Dezember auch schon wieder zwei Jahre, und Charlene verriet in einem Interview, was sie an Albert so schätzt: "Mein Ehemann ist freundlich, gutherzig, loyal und sehr zuvorkommend."

Fürst Albert und Charlene Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA/picturedesk.com

Marge und Homer Simpson

Letztes Jahr hat's gar nicht gut ausgeschaut mit der Ehe der beiden Kultfiguren aus der Trickserie "Die Simpsons". Doch Marge hält zu ihrem dreihaarigen Homer - trotz gelegentlichem Suff- Black- out und obwohl er beim Windelwechseln versagt.

Marge und Homer Simpson Foto: dpa