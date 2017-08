"Hollywood in Vienna"- Chefin: "Lebe meinen Traum"

"Ich bin ein echter Sturschädel, hatte mir das in den Kopf gesetzt und wollte es erreichen. Mit meinem Team haben wir das auch geschafft. Heute, zehn Jahre nach der ersten Gala, ist die Musikstadt Wien wieder zu einem Mekka für Filmmusik geworden. Es wird erneut für Hollywood- Produktionen aufgenommen, wie zum Beispiel für 'Inferno'. Gerade hat mich Hans Zimmer für ein Projekt angefragt ..."

Für die Jubiläums- Gala am 29. 9. im Wiener Konzerthaus hat sich ein ganz Großer angekündigt. Er komponierte etwa die Musik für "Batman" oder "Die Simpsons", und wird mit dem Max Steiner Award geehrt: Danny Elfman.

"Danny ist ein guter Freund geworden. Er hat uns sogar schon in Wien besucht. Anfangs hatte er noch Bedenken, denn Musik zu schreiben ist etwas anderes, als sie mit Orchester vor Publikum zu präsentieren", so Tomek, die sich immer fürsorglich um alle Künstler kümmert.

"Es kam sogar schon mal vor, dass ich auch in medizinischen Anliegen für sie da war!" Ein Multitalent.

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung