Hollande kümmert sich nun persönlich um Kardashian

Denn die Sorge von Kims Clan geht nach dem Raubüberfall so weit, dass man jetzt ein Körper- Double für das Kurvenwunder sucht - viel Glück bei der Suche danach! Die eigene Security für ihre beiden Kinder Saint (10 Monate) und North (3) ist ohnehin bereits obligat.

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen. Foto: Viennareport

Gar nicht selbstverständlich ist es aber, dass sich Frankreichs Präsident Francois Hollande (62) höchstpersönlich um den Fall kümmert. Insider klären auf: Erstens bemüht er sich, dass sich das Sicherheitsgefühl in Paris endlich wieder steigert. Und auch die Reality- TV- Beauty kann bei ihrem nächsten Besuch unbesorgt sein. Immerhin hat Hollande laut "Page Six" versprochen, für Kims künftigen Trip in die Stadt der Liebe "zusätzliche Security" bereitzustellen.

Frankreichs Präsident Hollande Foto: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Das Versprechen konnte Frankreichs Präsident sicherlich leicht abgerungen werden. Aber Hollandes Partnerin, Schauspielerin Julie Gayet (44), ist auch eine First- Row- Kollegin von Kardashian bei der Paris Fashion Week. Noch Fragen?

Julie Gayet Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

