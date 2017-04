Holländische Royals auf Salzkammergutreise

Offizieller Staatsbesuch ist jedenfalls keiner einberufen worden. Vielmehr deutet alles auf einen privaten Abstecher der Monarchen hin. Denn schon am Flughafen in Salzburg hat man die klare Order erhalten, die gesamte Abwicklung der Abholung auf dem Rollfeld zu erledigen.

Die niederländischen Royals bei ihrem jährlichen Skiurlaub in Lech Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Weiter geht es dann in Richtung Salzkammergut, wo in Seewalchen am Attersee gleich am nächsten Tag ein Besuch im Trachtengeschäft geplant ist. Am Dienstag geht's zurück zum Kulturgenuss in die Mozartstadt, um am Mittwoch die Schönheit der Natur von Altaussee zu genießen. Und genau so diskret wie die Anreise, soll dann auch wieder die Abreise am Donnerstag erfolgen ...

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung