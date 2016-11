Hofer- Fan bringt Seiler & Speer- Sänger in Rage

Ihm selbst seien beide Kandidaten "wurscht", so Seiler: "Was ich wähle, ist meine Sache. Wir haben hier ein Wahlgeheimnis!" Dem Hofer- Anhänger, der ihn schriftlich um eine Wahlempfehlung für Hofer bat, richtet er aus: "Was ist eigentlich los mit dir? Was bist du für ein Volltrottel?"

Auch die generelle Stimmung im Land kritisiert der Musiker. "Wenn ich in meinem Haus ein Loch in der Wand habe, dann schau ich, dass ich das mit ein bissal Moltofill (Anm. Spachtelmasse) zumach. Aber ich geh nicht zu meinem Nachbarn und sag zu ihm: Fahr mit dem Bagger über mein Haus!"

Als Wahlempfehlung will Christopher Seiler seinen Beitrag nicht verstanden wissen. Allerdings forderte er die Österreicher auf, auf jeden Fall am Sonntag wählen zu gehen "und sich ned hinterher aufzuregen".

Eberhartinger: "Van der Bellen wählen"

EAV- Sänger Klaus Eberhartinger gab hingegen sehr wohl bekannt, dass er seine Stimme Alexander Van der Bellen geben werde. In einem Facebook- Video begründet er, im Winterpulli am Mischpult sitzend, seine Unterstützung: "Er ist für Demokratie, der ist für Toleranz, steht für die Mitte, für Dialog, und er ist ein Präsident, den können wir auch herzeigen, inhaltlich."