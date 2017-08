Hoermanseder: "Man fällt in ein Haifischbecken"

Superstars wie US- Sängerin Lady Gaga oder Rihanna reißen sich um ihre Kleider: Die österreichische Designerin Marina Hoermanseder erobert mit ihren Kollektionen die Welt. Nun nimmt die Kleidermacherin, die kürzlich erst die Post- Mitarbeiter neu ausstattete, als Jurorin und Teamleaderin in der "Austria's Next Topmodel"- Jury Platz.