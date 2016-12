Hiller über Kratky und Knoll: "Beide stubenrein"

Vor zwei Tagen rief mich der Robert Kratky panisch an und wollte wissen, ob ich einen Föhn dabei hätte", erzählt Gabi Hiller im "Krone"- Talk. Die Ö3- Moderatorin hat es sich am Wochenende bereits in ihrem Container in Innsbruck gemütlich gemacht. Ab Montag moderiert sie gemeinsam mit ihren Kollegen Andi Knoll und Robert Kratky aus einer gläsernen Hütte in der Maria- Theresien- Straße das Ö3- Weihnachtswunder - 120 Stunden durchgehend bis Weihnachten.