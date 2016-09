Hier zeigt uns Iva Schell ihr kleines Bündel Glück

Zuletzt war es die Trennung vom Kindsvater, Immobilienmann Kari Noé (47), die für Schlagzeilen sorgte. "Leider hat sich bereits während meiner Schwangerschaft herauskristallisiert, dass seine Gefühle für mich nicht ausreichen würden, um seine zukünftige Lebensvorstellung einem gemeinsamen Familienalltag anzupassen", ließ die Witwe des großen Maximilian Schell wissen.

Iva Schell und ihre Viktoria Foto: Privat

Freilich ließen die, oft sehr feigen, weil anonym gehaltenen, Anfeindungen auch nicht lange auf sich warten. Doch das prallt an der Single- Mutter ab. Zu viel hat sie in der jüngsten Vergangenheit bereits mitmachen müssen. Und da waren Zweifler an ihrer Liebe zu Maximilian bestimmt nur der Gipfel des Intrigen- Eisberges gegen die gebürtige Deutsche.

Iva Schell zeigt das erste Foto ihres Babys. Foto: Schell/Viennareport

Wie es weitergeht? Unser Bild von Iva und Viktoria sagt mehr als tausend Worte: Nichts auf dieser Welt vermag die Liebe einer Mutter zu vermindern, oder gar zu verhindern...

Iva Schell mit dem 2014 verstorbenen Maximilian Schell Foto: APA/Gert Eggenberger