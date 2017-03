Hier Tickets für Metallica in Wien sichern!

Wien ist eine von zahlreichen europäischen Stationen zwischen Mitte September 2017 und Ende April 2018, die Metallica im Zuge ihrer "WorldWired"- Europa- Tour beehren werden. Was die Fans dort erwartet, darauf gaben Hetfield & Co. bereits im Februar in Kopenhagen einen Vorgeschmack: wie immer ein gewaltiges Feuerwerk - diesmal wohl mit weniger Pyro- dafür mit umso grandioserer Licht- und Videoshow - aus alten Hits und neuen Songs.

Das aktuelle Album "Hardwired... To Self- Destruct" war Ende 2016 erschienen und stürmte auf Anhieb die Chartspitzen - allein in der ersten Woche wurden mehr als 800.000 Einheiten verkauft ...

"Es wird nie genau dieselbe Setlist sein"

Die Setlist, für die Drummer Lars Ulrich verantwortlich zeichnet, sei jedenfalls eine Herausforderung, erklärt Bassist Rob Trujillo in einem Interview : "Viele Hardcore- Fans wollen die unbekannteren Sachen hören - Songs wie 'Orion' oder 'Disposable Heroes'. Und dann wollen sie natürlich 'Enter Sandman' und 'Nothing Else Matters' und die ganzen Hits hören. Also ist der Job von Lars, alles so gut wie möglich auszubalancieren - und wir versuchen, das Set jeden Abend zu verändern. Es wird nie immer genau dasselbe sein, was das Ganze spaßiger und interessanter macht."

Wir sind gespannt, ob Metallica die Energie aus der nagelneuen Kopenhagener Royal Arena mitnehmen konnten!

